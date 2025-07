Caravelle sidérale, un atelier d’écriture de science fiction avec Léo Henry Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris

Caravelle sidérale, un atelier d’écriture de science fiction avec Léo Henry Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris samedi 4 octobre 2025.

A l’heure de quitter le système Terre, nous avons chargé nos vaisseaux de tout ce que estimions utile. Car l’espace est immense, la destination incertaine et le voyage imprévisible. Dans notre capsule comme partout ailleurs, le temps passe, et tout change.

Léo Henry écrit & fait écrire depuis une vingtaine d’années. Il a planté sa tente dans les littératures de l’imaginaire, mais

randonne volontiers jusqu’à des lieux plus exotiques encore. sa pratique d’écriture collective repose sur l’usage des protokools développés par le collectif Zanzibar.

Atelier accessible aux débutants

Sur inscription

En octobre, embarquez pour un voyage dans l’imaginaire !



A bord de la caravelle sidérale, et par le biais de courts textes partagés, engagez-vous dans cette exploration imaginaire ! Vous serez accompagné·e·s par Léo Henry, auteur de jeux de rôle, écrivain de fantasy et de science-fiction et scénariste de bandes dessinées.

Le samedi 04 octobre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-04T15:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-04T10:00:00+02:00_2025-10-04T12:00:00+02:00

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

+33140359646 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr