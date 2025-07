Mordus des mangas : fête de lancement Bibliothèque Colette Vivier Paris

Mordus des mangas : fête de lancement Bibliothèque Colette Vivier Paris samedi 13 septembre 2025.

Cette année, pour la première fois, nos deux bibliothèques s’associent pour vous proposer un programme d’animations commun autour des Mordus du manga, de septembre à décembre.

Pour démarrer l’opération, rendez-vous dans la bibliothèque de votre choix pour le lancement festif du prix samedi 13 septembre :

– Découverte des quinze titres en compétition répartis en 3 sélections : 5 mangas pour les 7-11 ans, 5 pour les 12-15 ans et 5 pour les 16 et plus.

– Grand défi des mille grues : réaliser mille grues en papier !

– Gourmandises à gogo !

Entrée libre :

– bibliothèque des Batignolles – de 10h à 13h

– bibliothèque Colette Vivier – de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Samedi 13 septembre, les quinze mangas en compétition seront dévoilés dans les bibliothèques Batignolles et Colette Vivier.

Le samedi 13 septembre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris

+33142286994