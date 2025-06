Spectacle « A un fil » Bibliothèque Colette Vivier Paris 24 septembre 2025

À travers la dentelle, matière de pleins et de vides, se tissent des liens entre le danseur et le public, entre le passé et le présent, le réel et l’imaginaire… Petits et grands entrent dans la délicatesse et la poésie des dentelles, et s’inventent mille histoires visuelles et narratives.

Performance de Coline Irwin et Gerry Quevreux, créée à l’occasion de la résidence crèche-bibliothèque Faire dans la dentelle de Coline Irwin.

Dans le cadre du programme l’Art pour Grandir de la Ville de Paris.

Un spectacle pour les tout-petits dès 6 mois.

Le mercredi 24 septembre 2025

de 16h00 à 16h30

gratuit

au 0142286994 ou par mail à bibliotheque.colette-vivier@paris.fr

Public tout-petits.

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris

+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr

Un spectacle entre dentelle, matière et tissage pour les tout-petits !





sur inscription, à partir du 6 septembre