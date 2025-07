No Gravity : projection débat pour l’Automne de la science dans les bibliothèques Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris

No Gravity : projection débat pour l’Automne de la science dans les bibliothèques Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris vendredi 19 septembre 2025.

No Gravity Documentaire | France

VOSTF | 2011 | 61 min

Ingénieure aéronautique, Silvia Casalino postule en 2008 auprès de l’Agence spatiale européenne pour réaliser son rêve : devenir astronaute. Elle n’est pas choisie. De cet échec naît ce film en forme de quête :

quelle est la place de la femme dans la conquête de l’espace ? ,

« No Gravity » est une histoire personnelle, enrichie de témoignages uniques de pionnières spationautes, d’archives rares et de commentaires sur la relation entre genre et technologie, où la théorie cyborg de Donna Haraway se devait d’être présente.

J’ai toujours voulu explorer des endroits inaccessibles et dangereux.

Enfant, je rêvais d’aller dans l’espace.

J’ai souvent entendu dire que c’était un métier d’hommes, qu’il ne fallait pas rêver.

J’ai refusé ce déterminisme, je suis devenue ingénieure en aéronautique, j’ai construit des fusées, j’ai postulé pour être spationaute, j’ai commencé à m’entraîner et j’ai été refusée.

Passée la première colère, j’ai cherché à comprendre pourquoi. Silvia Casalino,

Le film s’ouvre avec les images de la base de lancement d’Ariane 5 dans la jungle de la Guyane Française. Puis une grenouille en apesanteur dans l’espace, des plantes tropicales mêlées aux maquettes technologiques de la Cité des Étoiles à Moscou, un iguane dans le rôle du cyborg de Donna Haraway et les incroyables images d’archives des agences spatiales du monde entier. « No Gravity » est un film entre la science et la fiction, revues d’un point de vue queer et féministe. Trois générations de femmes nous guident à travers trois continents, poursuivant une fascination commune pour l’exploration de cette frontière ultime qu’est l’espace !

Diplômée du Politecnico de Milan en ingénierie spatiale et de l’École nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace de Toulouse (spécialisée dans les systèmes de transmission pour les satellites en orbites basses), Silvia Casalino est militante lesbienne, enseignante universitaire et réalisatrice de films. De 2001 à 2018, elle a travaillé au CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) à Paris, d’abord comme responsable du pilotage automatique en phase balistique sur Ariane 5, puis comme cheffe de projet pour le développement du mini-lanceur Vega. En 2011, elle a réalisé son premier film documentaire, « No Gravity », qui traite du parcours des femmes dans les technologies spatiales.

Marina Mazzotti travaille en tant que programmatrice, médiatrice culturelle et interprète en festivals, ciné-clubs, médiathèques, tiers-lieux, en France et en Italie. Elle s’intéresse particulièrement aux documentaires, aux créations peu classables, aux courts et moyens-métrages, à la création d’échanges avec des publics d’horizons divers.

Projection suivie d’un débat, en présence de la réalisatrice Silvia Casalino, modéré par Marina Mazzotti.

Le vendredi 19 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservations auprès de Bibliocité, au 01 44 78 80 50 ou via

leur site web.

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

+33140332601 bibliotheque.couronnes@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.couronnes/ https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.couronnes/