Rencontre littéraire avec Karim Miské Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris samedi 4 octobre 2025.

En lien avec sa collection sur l’Afrique, la bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz reçoit Karim Miské, né à Abidjan, auteur de polars dont les histoires sont ancrées dans le XIXè et XXè arrondissement de Paris. Revenu au roman en 2023 avec La Situation, il travaille à un nouveau polar dont le héros sera un détective privé racisé.

La rencontre sera suivie d’une vente.

Karim Miské – Les Avrils

Écrivain et réalisateur, Karim Miské vit et travaille à Paris. Son premier roman, Arab Jazz a remporté en 2012 le Grand Prix de littérature policière. Pour Arte, Il a signé les séries historiques La Chine, rêves et cauchemars, Décolonisations et Juifs et musulmans, si loin si proches.

Le samedi 04 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

+33140332601 bibliotheque.couronnes@paris.fr