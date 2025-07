« Conte Enquête », spécial Halloween Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris

« Conte Enquête », spécial Halloween Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris mercredi 29 octobre 2025.

Camille Danlléclou est l’héritière d’une longue lignée

d’inspecteurs et d’inspectrices des histoires parfaites. Depuis l’âge des

cavernes, sa famille corrige les récits qui s’éparpillent hors de leurs trames,

les mots qui s’écartent de leurs pages ou les personnages qui s’émancipe de

leur conte. À l’approche d’Halloween, le voile entre les mondes s’amincit

et les plus effrayantes créatures de nos récits trouvent parfois le moyen de

s’échapper de leurs pages pour venir hanter notre monde.

Qui a pu donc jeter un sort sur sa super gomme à rectifier

toutes les erreurs ?

Les enfants vont devoir mener l’enquête pour aider Camille.

Au fil du récit et des rayonnages, d’étonnants personnages les attendent.

Ensemble, Camille et les enfants découvriront que les monstres ne sont pas

toujours ceux qu’on croit.

Créé en 2014, le collectif est né du besoin d’écrire pour la scène à plusieurs mains. La Formule rassemble aujourd’hui Flore Gandiol, Laure Haulet, Malena Perrot, Tatyana Razafindrakoto et Loredana Ronca, artistes aux expériences multiples, réunies par des valeurs communes. Elles défendent un théâtre qui célèbre les actions individuelles et collectives qui façonnent la société, un théâtre politique.

A l’occasion d’Halloween, le collectif « La Formule » propose un spectacle participatif, conté et déambulé.

Le mercredi 29 octobre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit Public enfants. A partir de 7 ans.

Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

+33140332601 bibliotheque.couronnes@paris.fr