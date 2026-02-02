Bibliothèque de Belvès: Décore ton masque de Carnaval! Bibliothèque de Belvès: Pays de Belvès

Bibliothèque de Belvès: Décore ton masque de Carnaval!

Bibliothèque de Belvès: Avenue Paul Crampel Pays de Belvès Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Atelier pour enfant Décore ton masque de carnaval. Sur inscription obligatoire au 05 53 59 69 07

Bibliothèque de Belvès: Avenue Paul Crampel Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 69 07

English : Bibliothèque de Belvès: Décore ton masque de Carnaval!

Games at the library in partnership with the Siorac toy library on Saturday April 5 from

3pm to 6pm

Free no registration

information 05 53 59 69 07

