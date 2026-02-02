Bibliothèque de Belvès: Venez Jouer ! Après-midi jeux de construction Bibliothèque Pays de Belvès

Bibliothèque de Belvès: Venez Jouer ! Après-midi jeux de construction

Bibliothèque Avenue Paul Crampel Pays de Belvès Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

La bibliothèque de Belvès vous invite à un après-midi jeux de construction ! En famille ou entre amis, venez partager des jeux de stratégie ou jeux coopératifs

Rendez-vous le samedi 7 février de 15h à 18h à la Bibliothèque de Belvès pour un moment de découverte et convivialité pour petits et grands

La bibliothèque de Belvès vous invite à un après-midi jeux de construction ! En famille ou entre amis, venez partager des jeux de stratégie ou jeux coopératifs

Rendez-vous le samedi 7 février de 15h à 18h à la Bibliothèque de Belvès pour un moment de découverte et convivialité pour petits et grands !

Gratuit .

Bibliothèque Avenue Paul Crampel Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 69 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bibliothèque de Belvès: Venez Jouer ! Après-midi jeux de construction

The Belvès library invites you to an afternoon of building games! Come and play strategy or cooperative games with your family or friends!

Join us on Saturday January 17 from 3pm to 6pm at the Belvès Library for a fun-filled afternoon of discovery for young and old!

L’événement Bibliothèque de Belvès: Venez Jouer ! Après-midi jeux de construction Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-01-29 par Périgord Noir Vallée Dordogne