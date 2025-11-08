Bibliothèque de Carhaix Holly et le souffle d’espoir Médiathèque municipale Carhaix-Plouguer
Médiathèque municipale Espace du Château Rouge Carhaix-Plouguer Finistère
Début : 2025-11-08 10:30:00
La bibliothèque participe aux différents évènements proposés par le Pôle funéraire public de Carhaix début novembre La mort et si on en parlait ?
L’autrice Anne Bouchard sera présente pour vous conter son livre Holly et le souffle d’espoir
Sera suivi, une discussion sur le thème comment parler de la mort avec des enfants .
Médiathèque municipale Espace du Château Rouge Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 37 34
