Bibliothèque de Carhaix Nuits de la lecture … Médiathèque municipale Carhaix-Plouguer

À l’occasion des Nuits de la lecture, l’auteur Régis Delanoë viendra présenter son livre Augustine un

siècle de Bretagne (éditions du Coin de la rue) .

Médiathèque municipale Espace du Château Rouge Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 37 34

