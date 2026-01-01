Bibliothèque de Carhaix Nuits de la lecture … Médiathèque municipale Carhaix-Plouguer
Bibliothèque de Carhaix Nuits de la lecture … Médiathèque municipale Carhaix-Plouguer vendredi 23 janvier 2026.
Bibliothèque de Carhaix Nuits de la lecture …
Médiathèque municipale Espace du Château Rouge Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
À l’occasion des Nuits de la lecture, l’auteur Régis Delanoë viendra présenter son livre Augustine un
siècle de Bretagne (éditions du Coin de la rue) .
Médiathèque municipale Espace du Château Rouge Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 37 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bibliothèque de Carhaix Nuits de la lecture …
L’événement Bibliothèque de Carhaix Nuits de la lecture … Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-01-09 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée