Bibliothèque de films industriels Cité Marianne Lille

Bibliothèque de films industriels Samedi 6 décembre, 09h00 Cité Marianne Nord

La Bibliothèque de films sur les métiers de l’industrie, BIFIMI, est une initiative de la DREETS des Hauts-de-France. Elle met à disposition des vidéos et films qui présentent divers métiers du secteur industriel, dans le but de promouvoir et faire découvrir ces professions au grand public, aux jeunes en orientation, ainsi qu’aux professionnels du secteur.

Objectifs de la BIFIMI

Faire connaître les métiers industriels : Ces films permettent de mieux comprendre les métiers techniques et spécialisés souvent peu visibles, mais essentiels dans l’industrie.

Favoriser l’orientation professionnelle : Ils sont utilisés dans des cadres pédagogiques, comme l’orientation scolaire, les missions locales ou lors de salons professionnels.

Valoriser les compétences et les savoir-faire : Chaque film met en lumière les qualifications, compétences techniques, et l’environnement de travail spécifique aux métiers industriels.

Cité Marianne 2 boulevard de Strasbourg 59000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://hauts-de-france.dreets.gouv.fr/La-Bibliotheque-de-films-sur-les-metiers-de-l-industrie-BIFIMI

Plus de 100 vidéos accessibles autour des métiers de l’industrie