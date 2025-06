La conquête spatiale à l’heure de la guerre froide Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) Paris 14 octobre 2025

Tout oppose le fougueux Gagarine, fils de moujik et héros de l’Union soviétique, star planétaire dépassée par sa propre notoriété, au froid et secret Armstrong, ingénieur surdoué et pilote aux nerfs d’acier, passionné par l’espace au point de se retirer du monde.

Frédéric Martinez, docteur ès lettres, éditeur, romancier, auteur de Neil Armstrong et Iouri Gagarine : deux vies, un rêve (Passés / composés, 2024), animera cette conférence.

Le mardi 14 octobre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

01 44 78 80 50 ou

Public adultes.

Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) 5 rue Lobau 75004 Paris

+33142764887 bhdv@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bhdv.paris/ https://fr-fr.facebook.com/bhdv.paris/

Le 12 avril 1961, le Soviétique Iouri Gagarine effectue le premier vol habité dans l’espace. Le 21 juillet 1969, l’Américain Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. Ces deux hommes unis par un même rêve, voler toujours plus haut et plus loin, véritables supers-stars de l’exploration spatiale, incarnent à eux deux la compétition que se livrent les deux superpuissances de la Guerre Froide. Mais qui sont-ils vraiment ?