Bibliothèque de Saint Cyprien: Viens créer ta décoration de Noël Bibliothèque Municipale Saint-Cyprien
Bibliothèque de Saint Cyprien: Viens créer ta décoration de Noël Bibliothèque Municipale Saint-Cyprien mercredi 17 décembre 2025.
Bibliothèque de Saint Cyprien: Viens créer ta décoration de Noël
Bibliothèque Municipale 4 place Jean Ladignac Saint-Cyprien Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Viens créer ta décoration de Noël à la bibliothèque de Saint Cyprien
mercredi 17 décembre à 14h30
Gratuit sur inscription à partir de 6 ans accompagné d’un adulte
Renseignements au 05 53 30 06 68
BMSTCYPRIEN@gmail.com
Viens créer ta décoration de Noël à la bibliothèque de Saint Cyprien
mercredi 17 décembre à 14h30
Gratuit sur inscription à partir de 6 ans accompagné d’un adulte
Renseignements au 05 53 30 06 68
BMSTCYPRIEN@gmail.com .
Bibliothèque Municipale 4 place Jean Ladignac Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 30 06 68
English : Bibliothèque de Saint Cyprien: Viens créer ta décoration de Noël
Come and create your own Christmas decoration at the Saint Cyprien library
wednesday December 17 at 2:30 pm
Free with registration from 6 years old accompanied by an adult
Information at 05 53 30 06 68
BMSTCYPRIEN@gmail.com
L’événement Bibliothèque de Saint Cyprien: Viens créer ta décoration de Noël Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-12-07 par Périgord Noir Vallée Dordogne