Bibliothèque de Sombernon Histoires, bricolage et papillotes Espace de la Brenne Sombernon
Bibliothèque de Sombernon Histoires, bricolage et papillotes Espace de la Brenne Sombernon samedi 13 décembre 2025.
Bibliothèque de Sombernon Histoires, bricolage et papillotes
Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-14 12:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Bibliothèque de Sombernon Histoires, bricolage et papillotes .
Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté mairie@sombernon.fr
English : Bibliothèque de Sombernon Histoires, bricolage et papillotes
L’événement Bibliothèque de Sombernon Histoires, bricolage et papillotes Sombernon a été mis à jour le 2025-12-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)