Rencontre avec Nicolas Élias Bibliothèque des Batignolles Paris jeudi 2 octobre 2025.

Portrait du

poète en salaud est un

premier roman d’une maîtrise exceptionnelle. À travers les yeux d’un jeune

biographe français quelque peu malintentionné, le lecteur suit la vie de Nâzim Hikmet,

grand poète turc exilé à Moscou, chantre de l’amour et du communisme

international des années 1950 et 1960.

Nicolas Élias, anthropologue

et spécialiste de la culture turque enseignant à l’Institut national des

langues et civilisations orientales (Inalco) de Paris, emploie un ton quelque

peu désabusé, imprégné du froid d’un hiver moscovite, des débats du

Saint-Germain-des-Prés de Tzara, Sartre et Aragon, autant que de la poussière

d’une Istanbul de la fin de l’Empire ottoman. Il instaure un jeu de regards

fascinant entre deux hommes de différentes générations et de cultures quasiment

opposées.

Le destin aussi

glorieux que tragique de l’immense poète nous met face à une grande déception :

celle d’un homme portant le rêve d’un monde meilleur, impliqué malgré

lui dans l’engrenage des idéologies. Mais c’est aussi un roman d’apprentissage

: un jeune écrivain vient confronter et inculper le maître et découvre la

tendresse désarmante d’un homme assumant ses faiblesses.

jeudi 2 octobre à 18h30

dans la salle bleue

sur inscription

de 18h30 à 20h00

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/