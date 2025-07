La tête dans les étoiles Bibliothèque des Batignolles Paris

La tête dans les étoiles Bibliothèque des Batignolles Paris samedi 11 octobre 2025.

Que savons nous de l’espace ? Comment est-il représenté dans les livres pour enfants ?

A partir d’ouvrages issus de la littérature jeunesse, de courtes vidéos documentaires ainsi que d’une activité de mise en situation, les participants seront invités à réfléchir et à faire l’expérience de ce que représente concrètement l’espace . Fiction et réalité se rejoignent-elles et dans quelle mesure ?

L’Association Science Technologie Société (ASTS) et la bibliothèque des Batignolles vous proposent un atelier ludique pour en apprendre plus sur l’espace (à partir de 8 ans, sur inscription)

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles