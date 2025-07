La Série Noire au Cinéma – 80 ans d’écrans noirs et de nuits blanches Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris

La Bibliothèque des Littératures Policières reprend l’ exposition, La Série Noire au cinéma. 80 ans d’écrans noirs et de nuits blanches, présentée à la galerie Gallimard à l’occasion des 80 ans de la collection Série Noire et de ses 30 ans d’installation au 48-50 rue du Cardinal Lemoine en tant que bibliothèque patrimoniale et spécialisée.

Sous l’impulsion du traducteur Marcel Duhamel, ami de Jacques Prévert et de Raymond Queneau, les Éditions Gallimard lancent en août 1945 une toute nouvelle collection, la « Série noire », consacrée aux œuvres les plus représentatives du nouveau roman policier anglais et américain. Le succès rencontré par cette littérature de genre réinventée, à laquelle la NRF apporte son crédit littéraire, est indissociable de la vogue du film noir américain dans les salles françaises de l’après-guerre.

80 ans, 3000 polars et quelque 500 films plus tard, la « Série noire » reste plus que jamais attachée à cette double appartenance où son mythe s’est forgé.

L’exposition présente des pièces issues des collection de la BiLiPo et de la collection Gallimard.

Du samedi 06 septembre 2025 au samedi 14 février 2026 :

gratuit Public adultes.

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris

