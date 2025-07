Table ronde sur Jean-Patrick Manchette Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris

L’association 813 et la BiLiPo accueillent Jeanne Guyon et Jean-Hugues Oppel pour animer une table ronde autour de l’écrivain Jean-Patrick Manchette (1942-1995), auteur français de romans policiers mais également scénariste et dialoguiste de cinéma, critique littéraireet critique de cinéma.

Conférence organisée dans le cadre de la remise des Trophées 813.

Le samedi 06 septembre 2025

de 15h30 à 17h00

gratuit

Inscription par mail bilipo@paris.fr ou par téléphone 0142349300

Public adultes.

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris

+33142349300 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/ https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/