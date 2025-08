BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE 90 ANS D’HISTOIRE BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE Toulouse

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE 90 ANS D’HISTOIRE BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE Toulouse samedi 20 septembre 2025.

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE 90 ANS D’HISTOIRE

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-09-20

Cette année, la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine (BEP), joyau Art déco toulousain, célèbre ses 90 ans !

Inaugurée en 1935, la Bibliothèque d’étude et du patrimoine de Toulouse est un chef-d’œuvre Art déco conçu comme un palais du livre . Classée monument historique, elle abrite des trésors patrimoniaux et reste un lieu majeur de culture, de mémoire et de transmission.

À cette occasion, un programme culturel et festif exceptionnel s’étend de septembre à décembre, destiné à mettre en valeur le patrimoine architectural, documentaire et humain de cet établissement emblématique.

– UNE EXPOSITION PARTICIPATIVE SORS DE TA RÉSERVE !

(Dates du 20 septembre 2024 au 17 janvier 2025)

Concept 30 œuvres issues des réserves de la bibliothèque ont été sélectionnées par le public (manuscrits, livres d’artiste, atlas anciens, etc.). Venez découvrir leurs coups de cœur !

DES VISITES GUIDÉES

– Réserves de la bibliothèque découvrez l’envers du décor (45 min)

– Bâtiment Art déco focus architectural sur l’édifice construit en 1935 (50 min)

– Exposition “Sors de ta réserve” exploration des coups de cœur du public (45 min)

– Visite ratée (dimanche uniquement) histoires cocasses d’explorateurs, d’inventeurs et d’architectes (50 min)

UN ESCAPE GAME « La menace des livres contaminés »

Une enquête immersive et ludique à partir de 10 ans (1h30)

Objectif sauver la bibliothèque durant les Journées européennes du patrimoine !

Bon à savoir

– Entrée libre, inscription nécessaire pour certaines animations. .

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie mediation.bep@mairie-toulouse.fr

English :

This year, the Bibliothèque d?Étude et du Patrimoine (BEP), Toulouse?s Art Deco jewel, celebrates its 90th anniversary!

German :

Dieses Jahr feiert die Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine (BEP), ein Juwel des Art déco in Toulouse, ihren 90

Italiano :

Quest’anno la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine (BEP), gioiello dell’Art Déco di Tolosa, festeggia il suo 90° anniversario!

Espanol :

Este año, la Biblioteca de Estudio y Patrimonio (BEP), joya Art Déco de Toulouse, celebra su 90 aniversario

L’événement BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE 90 ANS D’HISTOIRE Toulouse a été mis à jour le 2025-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE