Transidentité : le parcours des combattant.es Bibliothèque Drouot Paris

Transidentité : le parcours des combattant.es Bibliothèque Drouot Paris jeudi 9 octobre 2025.

En

2020, Tal Madesta entame une transition de genre. En prenant ce chemin

qui implique de redéfinir entièrement son

rapport à soi, aux autres, au monde social, il va faire l’expérience

désolante de la violence transphobe et du deuil. Mais Il va aussi

découvrir la joie d’aimer autrement et d’expérimenter avec intensité sa

propre liberté. Entre rage et lumière, Tal Madesta

livre le récit d’une révolution intime, en même temps qu’un plaidoyer

passionné pour l’émancipation des personnes trans dans son livre La fin des monstres.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Tal Madesta dans notre établissement afin qu’il partage avec vous toutes ses expériences et interrogations liées à sa transition de genre.

Suivez le compte Instagram de la bibliothèque Drouot : Bibliothèque Drouot (@bibdrouot) • Photos et vidéos Instagram

La fin des monstres, récit d’une trajectoire trans

Le jeudi 09 octobre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-09T19:00:00+02:00

fin : 2025-10-09T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-09T19:00:00+02:00_2025-10-09T20:30:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr