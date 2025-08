Rencontre « Y a-t-il de la vie ailleurs dans l’univers ? Quand sciences & cinéma se rencontrent » Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris

Cette table ronde réunit l’astrophysicien François Forget, Simon Riaux, critique de cinéma en science-fiction et David Fossé, rédacteur adjoint à la revue Ciel & Espaces pour questionner la possibilité de

vie extraterrestre. Venez explorer avec eux les avancées scientifiques sur le

sujet ainsi que la manière dont le cinéma imagine et met en scène ces mondes

inconnus. Un échange captivant entre faits et fiction, pour mieux appréhender

notre place dans l’univers.

Avec :

François Forget est un climatologue des planètes et des exoplanètes. Il a réalisé sa thèse sur la planète Mars et s’est impliqué dans différentes explorations spatiales à travers le système solaire. Avec son équipe, dans le cadre de recherches menées au CNRS et à la Nasa, l’astrophysicien a mis au point un modèle sans égal, utilisé dans le monde entier, permettant de simuler les climats possibles sur les autres planètes à partir d’équations fondamentales et d’hypothèses sur la composition atmosphérique, la présence d’eau ou glace, etc. Cet outil permet de tester notre compréhension des processus climatiques et de répondre à des questions encore irrésolues : Vénus a-t-elle eu un océan ? Pourquoi Mars a-t-elle été humide ? François Forget l’utilise également au-delà du système solaire pour enquêter sur les environnements propices à l’apparition de la vie à travers la galaxie.

Simon Riaux est journaliste cinéma, scénariste, co-auteur du podcast Réalisé

sans trucage et co-auteur de l’ouvrage collectif Alien : La

Xénographie (actusf, 2000).

David Fossé est rédacteur adjoint du journal Ciel & Espaces. Il sera modérateur de la rencontre.

Mercredi 24 septembre – 19h – Sur inscription au 01 40 26 29 33 ou par mail : bibliotheque.cinema@paris.fr

A l’occasion de l’Automne de la Science, François Forget, Simon Riaux et David Fossé sont les invités de la bibliothèque. Ils vous parleront de la rencontre des sciences avec le cinéma.

Le mercredi 24 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation au 01 40 26 29 33 ou par mail : bibliotheque.cinema@paris.fr

Public adultes. A partir de 12 ans.

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001 Paris

