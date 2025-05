Voyage à travers l’histoire du cinéma français – Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris, 14 juin 2025, Paris.

Dans le cadre des premières politiques d’urbanisme, le cimetière du Montparnasse a été créé en 1824, dans le 14e arrondissement de Paris. Appelé aussi

le «cimetière du Sud», il fait partie des quatre cimetières mis en

service. On peut y repérer un certain nombre de tombes qui se font l’écho des évènements survenus au cours des deux derniers siècles. Si le cimetière

du Père Lachaise regorge de trésors insolites et cachés, le cimetière du

Montparnasse n’a rien à lui envier et réserve bien des surprises pour tous les amateurs du 7ème art.



En effet, le cimetière du

Montparnasse abrite de nombreuses personnalités du cinéma. La bibliothèque a choisi de rendre

hommage, tout particulièrement, à plusieurs grands noms du cinéma français à travers cette animation. D’une tombe à une autre, nous vous proposons une promenade, ponctuée d’anecdotes et de témoignages sur des cinéastes et des acteurs. Désirant valoriser nos collections et partager avec vous notre goût pour le cinéma, cette action est portée et animée par l’équipe de la bibliothèque elle-même.

Le samedi 14 juin à 10h30 – Bibliothèque du cinéma François Truffaut – Sur inscription à partir du 1er juin au 01 40 26 29 33 ou par mail : bibliotheque.cinema@paris.fr



Le samedi 14 juin 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit

Réservation à partir du 1er juin au 01 40 26 29 33 ou par mail : bibliotheque.cinema@paris.fr

Public adultes.

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001 Paris

+33140262933 bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut

En juin, la bibliothèque du cinéma vous convie à une ciné-promenade au cimetière du Montparnasse. Venez (re)découvrir l’histoire des personnalités emblématiques du cinéma français, à travers leurs sépultures.