Bibliothèque du Puy Atelier créatif carte pop-up Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-20

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-08-20

Crée ta propre carte pop-up lors d’un atelier ludique et créatif ! Découpe, plie, colle et repars avec une carte originale à offrir ou à garder. Accessible dès 5 ans.

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

English :

Create your own pop-up card in a fun and creative workshop! Cut out, fold, glue and leave with an original card to give or keep. Ages 5 and up.

German :

Gestalte deine eigene Pop-up-Karte in einem spielerischen und kreativen Workshop! Schneide, falte, klebe und nimm eine originelle Karte mit nach Hause, die du verschenken oder selbst behalten kannst. Ab 5 Jahren.

Italiano :

Create il vostro biglietto pop-up in un laboratorio divertente e creativo! Ritagliate, piegate, incollate e lasciate un biglietto originale da regalare o da conservare. Adatto a bambini dai 5 anni in su.

Espanol :

¡Crea tu propia tarjeta pop-up en un taller divertido y creativo! Recorta, dobla, pega y sal con una original tarjeta para regalar o conservar. Apto para niños a partir de 5 años.

L’événement Bibliothèque du Puy Atelier créatif carte pop-up Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay