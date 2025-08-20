Bibliothèque du Puy Atelier créatif carte pop-up Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy Atelier créatif carte pop-up Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay mercredi 20 août 2025.
Bibliothèque du Puy Atelier créatif carte pop-up
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-08-20
fin : 2025-08-20
Date(s) :
2025-08-20
Crée ta propre carte pop-up lors d’un atelier ludique et créatif ! Découpe, plie, colle et repars avec une carte originale à offrir ou à garder. Accessible dès 5 ans.
.
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
English :
Create your own pop-up card in a fun and creative workshop! Cut out, fold, glue and leave with an original card to give or keep. Ages 5 and up.
German :
Gestalte deine eigene Pop-up-Karte in einem spielerischen und kreativen Workshop! Schneide, falte, klebe und nimm eine originelle Karte mit nach Hause, die du verschenken oder selbst behalten kannst. Ab 5 Jahren.
Italiano :
Create il vostro biglietto pop-up in un laboratorio divertente e creativo! Ritagliate, piegate, incollate e lasciate un biglietto originale da regalare o da conservare. Adatto a bambini dai 5 anni in su.
Espanol :
¡Crea tu propia tarjeta pop-up en un taller divertido y creativo! Recorta, dobla, pega y sal con una original tarjeta para regalar o conservar. Apto para niños a partir de 5 años.
L’événement Bibliothèque du Puy Atelier créatif carte pop-up Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay