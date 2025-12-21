Bibliothèque du Puy Atelier créatif imagin’art Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy Atelier créatif imagin’art

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-17 12:30:00

Date(s) :

2026-04-17

A la façon des artistes surréalistes, crée ton paysage idéal peuplé de créatures chimériques.

Dès 6 ans, durée 2h.

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Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

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English :

In the style of surrealist artists, create your own ideal landscape populated by chimerical creatures.

Ages 6 and up, duration: 2 hrs.

L’événement Bibliothèque du Puy Atelier créatif imagin’art Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay