Bibliothèque du Puy Atelier créatif Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 16:00:00
2026-02-19
Crée un mobile oiseau animé en papier cartonné et découvre plein d’anecdotes sur les oiseaux.
Dès 8 ans, durée 2h.
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
English :
Create an animated bird mobile out of cardboard and find out all about birds.
From age 8, duration: 2 hrs.
