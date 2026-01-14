Bibliothèque du Puy Atelier créatif Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy Atelier créatif

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

2026-02-19

Crée un mobile oiseau animé en papier cartonné et découvre plein d’anecdotes sur les oiseaux.

Dès 8 ans, durée 2h.

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

English :

Create an animated bird mobile out of cardboard and find out all about birds.

From age 8, duration: 2 hrs.

