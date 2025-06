Bibliothèque du Puy Atelier créatif tattoo sur tissu Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 16 juillet 2025 10:30

Haute-Loire

Bibliothèque du Puy Atelier créatif tattoo sur tissu Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : Mercredi 2025-07-16 10:30:00

fin : 2025-07-16 12:00:00

2025-07-16

Personnalise un tote bag de la bibliothèque ou un de tes tee-shirt. Dès 10 ans, durée 1h30.

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

English :

Personalize a library tote bag or one of your own T-shirts. From age 10, duration: 1h30.

German :

Gestalte ein Tote Bag aus der Bibliothek oder eines deiner T-Shirts individuell. Ab 10 Jahren, Dauer: 1,5 Stunden.

Italiano :

Personalizzate una borsa della biblioteca o una delle vostre magliette. A partire dai 10 anni, durata: 1h30.

Espanol :

Personalice una bolsa de la biblioteca o una de sus camisetas. A partir de 10 años, duración: 1h30.

