Haute-Loire

Bibliothèque du Puy Atelier encres colorées
Bibliothèque du Puy-en-Velay
5 place de la Halle
Le Puy-en-Velay
Haute-Loire

Début : Mercredi 2025-07-09

fin : 2025-07-09

2025-07-09

Deviens peintre jardinier et compose ton bouquet de fleurs avec Clarisse Lochmann, illustratrice.

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Become a painter-gardener and create your own bouquet of flowers with illustrator Clarisse Lochmann.

Werde zum Gartenmaler und stelle deinen Blumenstrauß mit der Illustratorin Clarisse Lochmann zusammen.

Diventa un pittore-giardiniere e crea il tuo bouquet di fiori con l’illustratrice Clarisse Lochmann.

Conviértete en pintor-jardinero y crea tu propio ramo de flores con la ilustradora Clarisse Lochmann.

