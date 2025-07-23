Bibliothèque du Puy Atelier créatif Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : Mercredi 2025-08-27 10:30:00
fin : 2025-08-27 12:00:00
2025-08-27
Détourne de vieux livres et crée des animaux de papier.
Dès 5 ans, durée 1h30.
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
English :
Transform old books into paper animals.
From 5 years, duration 1h30.
German :
Verfremde alte Bücher und kreiere Tiere aus Papier.
Ab 5 Jahren, Dauer 1,5 Stunden.
Italiano :
Trasformare vecchi libri in animali di carta.
Da 5 anni, durata 1h30.
Espanol :
Transforma viejos libros en animales de papel.
A partir de 5 años, duración 1h30.
