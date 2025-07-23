Bibliothèque du Puy Atelier créatif Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : Mercredi 2025-08-27 10:30:00

fin : 2025-08-27 12:00:00

2025-08-27

Détourne de vieux livres et crée des animaux de papier.

Dès 5 ans, durée 1h30.

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

English :

Transform old books into paper animals.

From 5 years, duration 1h30.

German :

Verfremde alte Bücher und kreiere Tiere aus Papier.

Ab 5 Jahren, Dauer 1,5 Stunden.

Italiano :

Trasformare vecchi libri in animali di carta.

Da 5 anni, durata 1h30.

Espanol :

Transforma viejos libros en animales de papel.

A partir de 5 años, duración 1h30.

