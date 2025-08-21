Bibliothèque du Puy Atelier jeu en famille Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy Atelier jeu en famille Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay jeudi 21 août 2025.
Bibliothèque du Puy Atelier jeu en famille
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-08-21 10:30:00
fin : 2025-08-21 12:00:00
Date(s) :
2025-08-21
Les bibliothécaires vous présentent les règles et c’est à vous de jouer. Dès 4 ans, durée 1h30.
.
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
English :
The librarians explain the rules, and then it’s up to you to play. From age 4, duration: 1h30.
German :
Die Bibliothekarinnen stellen Ihnen die Regeln vor, und dann sind Sie an der Reihe. Ab 4 Jahren, Dauer: 1,5 Stunden.
Italiano :
I bibliotecari spiegheranno le regole e sta a voi giocare. Da 4 anni, durata: 1h30.
Espanol :
Los bibliotecarios te explicarán las reglas y te tocará jugar a ti. A partir de 4 años, duración: 1h30.
L’événement Bibliothèque du Puy Atelier jeu en famille Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay