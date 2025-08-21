Bibliothèque du Puy Atelier jeu en famille Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : Jeudi 2025-08-21 10:30:00

fin : 2025-08-21 12:00:00

2025-08-21

Les bibliothécaires vous présentent les règles et c’est à vous de jouer. Dès 4 ans, durée 1h30.

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

English :

The librarians explain the rules, and then it’s up to you to play. From age 4, duration: 1h30.

German :

Die Bibliothekarinnen stellen Ihnen die Regeln vor, und dann sind Sie an der Reihe. Ab 4 Jahren, Dauer: 1,5 Stunden.

Italiano :

I bibliotecari spiegheranno le regole e sta a voi giocare. Da 4 anni, durata: 1h30.

Espanol :

Los bibliotecarios te explicarán las reglas y te tocará jugar a ti. A partir de 4 años, duración: 1h30.

L’événement Bibliothèque du Puy Atelier jeu en famille Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay