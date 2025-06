Bibliothèque du Puy Atelier jeux du monde Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 10 juillet 2025 10:30

Haute-Loire

Bibliothèque du Puy Atelier jeux du monde Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : Jeudi 2025-07-10 10:30:00

fin : 2025-07-10 12:30:00

2025-07-10

Échecs, palets breton, awalé… Les bibliothécaires vous présentent les règles, c’est à vous de jouer ! Dès 7 ans, durée 2h.

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

English :

Chess, Breton shuffleboard, awalé? The librarians explain the rules, and it’s up to you to play! Ages 7 and up, 2 hrs.

German :

Schach, Bretonische Paletten, Awalé? Die Bibliothekarinnen stellen Ihnen die Regeln vor, dann sind Sie dran! Ab 7 Jahren, Dauer 2 Stunden.

Italiano :

Scacchi, shuffleboard bretone, awalé? I bibliotecari vi spiegheranno le regole e poi toccherà a voi giocare! A partire dai 7 anni, durata 2 ore.

Espanol :

¿Ajedrez, tejo bretón, awalé? Los bibliotecarios te explicarán las reglas, ¡y luego te toca jugar a ti! A partir de 7 años, duración 2 horas.

