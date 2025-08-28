Bibliothèque du Puy Atelier jeux du monde Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Atelier jeux du monde échecs, palets bretons, awalé… Les bibliothécaires vous présentent les règles, c’est à vous de jouer ! Dès 7 ans, durée 2h.

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

English :

World games workshop: chess, Breton shuffleboard, awalé… The librarians explain the rules, and it’s up to you to play! Ages 7 and up, duration: 2 hrs.

German :

Atelier Spiele aus aller Welt: Schach, Bretonische Paletten, Awalé… Die Bibliothekarinnen stellen Ihnen die Regeln vor, dann sind Sie an der Reihe! Ab 7 Jahren, Dauer: 2 Stunden.

Italiano :

Laboratorio di giochi del mondo: scacchi, shuffleboard bretone, awalé… I bibliotecari spiegheranno le regole e poi toccherà a voi giocare! A partire dai 7 anni, durata: 2 ore.

Espanol :

Taller de juegos del mundo: ajedrez, tejo bretón, awalé… Los bibliotecarios te explicarán las reglas, ¡y luego te toca jugar a ti! A partir de 7 años, duración: 2 horas.

