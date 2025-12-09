Bibliothèque du Puy Atelier light-painting Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
2025-12-09 18:00:00
2025-12-09 19:30:00
2025-12-09
Atelier de light painting. Dessine des Yokai avec la lumière.
Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
English :
Light painting workshop. Draw Yokai with light.
German :
Workshop zum Thema Lichtmalerei. Zeichne Yokai mit Licht.
Italiano :
Laboratorio di pittura con la luce. Disegnare Yokai con la luce.
Espanol :
Taller de pintura con luz. Dibuja Yokai con luz.
