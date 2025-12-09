Bibliothèque du Puy Atelier light-painting Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy Atelier light-painting

Atelier de light painting. Dessine des Yokai avec la lumière.

Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

English :

Light painting workshop. Draw Yokai with light.

German :

Workshop zum Thema Lichtmalerei. Zeichne Yokai mit Licht.

Italiano :

Laboratorio di pittura con la luce. Disegnare Yokai con la luce.

Espanol :

Taller de pintura con luz. Dibuja Yokai con luz.

