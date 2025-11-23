Bibliothèque du Puy Bébés lecteurs Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy Bébés lecteurs

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Un moment d’échange et de lecture pour les tout-petits et leurs parents. Pour les 0-3 ans, durée 30 minutes. Merci de respecter l’âge requis.

English :

A moment of exchange and reading for toddlers and their parents. For 0-3 year olds, duration: 30 minutes. Please respect the age limit.

German :

Ein Moment des Austauschs und des Lesens für Kleinkinder und ihre Eltern. Für 0-3-Jährige, Dauer: 30 Minuten. Bitte beachten Sie das erforderliche Alter.

Italiano :

Un momento di conversazione e lettura per i più piccoli e i loro genitori. Per bambini da 0 a 3 anni, durata: 30 minuti. Si prega di rispettare il limite di età.

Espanol :

Un momento de conversación y lectura para los niños pequeños y sus padres. Para niños de 0 a 3 años, duración: 30 minutos. Se ruega respetar el límite de edad.

