Bibliothèque du Puy Club de Crochet
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14 16:00:00
2026-03-14 2026-03-28
Rejoignez le Club de crochet à la Bibliothèque du Puy-en-Velay les 14 et 28 mars de 14h30 à 16h et réalisez un joli couvre-livre dans une ambiance conviviale.
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
Join the Crochet Club at the Bibliothèque du Puy-en-Velay on March 14 and 28 from 2:30 to 4pm and make a beautiful book cover in a friendly atmosphere.
L’événement Bibliothèque du Puy Club de Crochet Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay