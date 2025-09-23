Bibliothèque du Puy Club de lecture Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Début : 2025-09-23 18:00:00

Vous aimez les livres et vous avez envie de partager vos coups de cœur ? Les bibliothécaires présentent leurs sélections et attendent aussi vos propositions. Inscription 04 71 02 46 10/ bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr.

English :

Do you love books and want to share your favorites? The librarians will present their selections and also await your suggestions. Registration 04 71 02 46 10/ bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr.

German :

Sie mögen Bücher und haben Lust, Ihre Favoriten mit anderen zu teilen? Die Bibliothekarinnen stellen ihre Auswahl vor und freuen sich auch auf Ihre Vorschläge. Anmeldung 04 71 02 46 10/ bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr.

Italiano :

Amate i libri e volete condividere i vostri preferiti? I bibliotecari presenteranno le loro selezioni e aspettano anche i vostri suggerimenti. Iscrizioni 04 71 02 46 10/ bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr.

Espanol :

¿Le gustan los libros y quiere compartir sus favoritos? Los bibliotecarios presentarán sus selecciones y también esperan tus sugerencias. Inscripción 04 71 02 46 10/ bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr.

