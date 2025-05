Bibliothèque du Puy Club de lecture « Mauvais Genre » – Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay, 3 juin 2025 18:00, Le Puy-en-Velay.

Haute-Loire

Bibliothèque du Puy Club de lecture « Mauvais Genre » Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-06-03 18:00:00

fin : 2025-06-03 19:30:00

2025-06-03

Satires, burlesques et autres bizarreries participez à la saison 1 du Prix « Mauvais Genre » de la bibliothèque du Puy. À partir de la sélection des bibliothécaires, lisez, venez débattre, défendez votre chouchou et partagez vos avis dans la bonne humeur!

Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

English :

Satire, burlesque and other oddities: take part in season 1 of the Puy library’s « Mauvais Genre » prize. Read from the librarians’ selection, debate, defend your favorite and share your opinions in good spirits!

German :

Satire, Burleske und andere Skurrilitäten: Nehmen Sie an der ersten Staffel des Preises « Mauvais Genre » der Bibliothek von Le Puy teil. Lesen Sie, diskutieren Sie, verteidigen Sie Ihren Favoriten und teilen Sie Ihre Meinung in guter Laune!

Italiano :

Satira, burlesque e altre stranezze: partecipate alla prima stagione del premio « Mauvais Genre » della biblioteca di Le Puy. Leggete dalla selezione dei bibliotecari, venite a discutere, difendete il vostro preferito e condividete le vostre opinioni con buon umore!

Espanol :

Sátira, burlesque y otras rarezas: participe en la 1ª temporada del premio « Mauvais Genre » de la biblioteca de Le Puy. Lea la selección de los bibliotecarios, venga a debatir, defienda su favorito y comparta sus opiniones con buen humor

