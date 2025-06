Bibliothèque du Puy Conférence Un café, une oeuvre Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 11 juillet 2025 14:00

Haute-Loire

Bibliothèque du Puy Conférence Un café, une oeuvre Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11 14:00:00

fin : 2025-07-25 14:30:00

Date(s) :

2025-07-11

Un temps d’échange et de découverte autour d’un café, pour explorer les collections de livres anciens de la bibliothèque municipale. Durée 30 minutes, pour les adultes.

.

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

English :

A time of exchange and discovery over a cup of coffee, to explore the municipal library’s collections of antiquarian books. Duration: 30 minutes, for adults.

German :

Eine Zeit des Austauschs und der Entdeckung bei einer Tasse Kaffee, um die Sammlungen alter Bücher der Stadtbibliothek zu erkunden. Dauer: 30 Minuten, für Erwachsene.

Italiano :

Un momento di discussione e scoperta davanti a una tazza di caffè, esplorando le collezioni di libri antichi della biblioteca comunale. Durata: 30 minuti, per adulti.

Espanol :

Un momento de debate y descubrimiento en torno a una taza de café, mientras explora las colecciones de libros antiguos de la biblioteca municipal. Duración: 30 minutos, para adultos.

L’événement Bibliothèque du Puy Conférence Un café, une oeuvre Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay