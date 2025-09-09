Bibliothèque du Puy Dictée Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy Dictée Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay mardi 9 septembre 2025.
Bibliothèque du Puy Dictée
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-09 18:00:00
fin : 2025-09-09
Date(s) :
2025-09-09
A vos plumes, à vos stylos ! Venez plancher sur l’une des redoutables dictées préparées par les bibliothécaires. Durée 2h. Sur inscription au 04 71 02 46 10 ou par mail bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
.
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
English :
Get out your pens! Come and work on one of the dreaded dictations prepared by the librarians. Duration: 2 hours. Registration on 04 71 02 46 10 or by e-mail: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
German :
An die Federn, an die Stifte! Bearbeiten Sie eines der gefürchteten Diktate, die von den Bibliothekaren vorbereitet wurden. Dauer: 2 Stunden. Nach Anmeldung unter 04 71 02 46 10 oder per E-Mail: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
Italiano :
Tirate fuori penne e matite! Venite a lavorare su uno dei temuti dettati preparati dai bibliotecari. Durata: 2 ore. Iscrizioni al numero 04 71 02 46 10 o via e-mail: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
Espanol :
¡Saca tus bolígrafos y lápices! Ven a trabajar en uno de los temidos dictados preparados por los bibliotecarios. Duración: 2 horas. Inscripciones en el 04 71 02 46 10 o por correo electrónico: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
L’événement Bibliothèque du Puy Dictée Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay