Bibliothèque du Puy Dictée Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-03-17 18:00:00
fin : 2026-03-17 20:00:00
2026-03-17
A vos plumes, à vos stylos !
Venez plancher sur l’une des redoutables dictées préparée par les bibliothécaires.
Durée 2h.
Inscription bibliothèque.
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
English :
Get your pens and pencils ready!
Come and work on one of the dreaded dictations prepared by the librarians.
Duration: 2 hours.
Library registration.
