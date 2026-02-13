Bibliothèque du Puy-en-Velay Atelier parents-enfants (4-6 ans) avec Emmanuelle Houdart Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy-en-Velay Atelier parents-enfants (4-6 ans) avec Emmanuelle Houdart

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-03-25 10:30:00

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Venez participer, avec votre enfant de 4 à 6 ans, à cet atelier avec Emmanuelle Houdart, auteure des formidables journées de Piloursine , et rentrez dans son univers plein de tendresse et de fantaisie.

Sur inscription.

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

English:

Bring your 4 to 6 year-old child to this workshop with Emmanuelle Houdart, author of Les formidables journées de Piloursine , and enter her world full of tenderness and fantasy.

Registration required.

