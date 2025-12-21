Bibliothèque du Puy-en-Velay Au-delà du réel, réalité virtuelle Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy-en-Velay Au-delà du réel, réalité virtuelle Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay mercredi 8 avril 2026.
Bibliothèque du Puy-en-Velay Au-delà du réel, réalité virtuelle
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:30:00
fin : 2026-04-09 12:30:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-09
Posez le casque et franchissez les frontières du possible aujourd’hui, la bibliothèque n’a plus de mur !
Sessions de 30 minutes pour 2 joueurs, à partir de 12 ans.
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Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
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English :
Put down the helmet and cross the boundaries of what’s possible: today’s library has no walls!
30-minute sessions for 2 players, ages 12 and up.
L’événement Bibliothèque du Puy-en-Velay Au-delà du réel, réalité virtuelle Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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