Bibliothèque du Puy-en-Velay Soirée Astérix Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy-en-Velay Soirée Astérix

Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 18:00:00

fin : 2026-03-31 19:00:00

Date(s) :

2026-03-31

Résous des jeux et des énigmes et deviens le plus valeureux des guerriers gaulois. Que Toutatis soit avec toi !

Pour tous, dès 7 ans, durée 1h00.

Inscriptions 04 71 02 46 10 ou bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

.

Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Solve games and puzzles and become the most valiant of Gallic warriors. May Toutatis be with you!

For all, ages 7 and up, duration: 1h00.

Registration: 04 71 02 46 10 or bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

L’événement Bibliothèque du Puy-en-Velay Soirée Astérix Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay