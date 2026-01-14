Bibliothèque du Puy-en-Velay Soirée Cornebidouille Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-02-24 18:00:00
fin : 2026-02-24 18:45:00
2026-02-24
Viens participer à l’escape game Tous contre Cornebidouille .
Pour les 7-10 ans, durée 45 minutes. Inscriptions 04 71 02 46 10 ou bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
English :
Come and take part in the escape game Tous contre Cornebidouille .
For 7-10 year-olds, duration: 45 minutes. Registration: 04 71 02 46 10 or bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
