Bibliothèque du Puy-en-Velay Soirée dixit Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy-en-Velay Soirée dixit

Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 18:00:00

fin : 2026-04-07 19:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Découvrez le Dixit, un jeu de société accessible et familial qui vous invite à vous laisser porter par votre imagination.

A partir de 8 ans. Durée 1h.

Inscriptions 04 71 02 46 10 ou bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

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Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

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English :

Discover Dixit, a family-friendly board game that invites you to let your imagination run wild.

For ages 8 and up. Duration: 1 hour.

Registration: 04 71 02 46 10 or bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

L’événement Bibliothèque du Puy-en-Velay Soirée dixit Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay