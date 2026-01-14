Bibliothèque du Puy-en-Velay Soirée jeux d’ambiance Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy-en-Velay Soirée jeux d’ambiance

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-02-17 18:00:00

fin : 2026-02-17 19:30:00

2026-02-17

Venez passer un moment drôle et agréable, en famille ou entre amis, avec cette soirée jeux d’ambiance.

Les bibliothécaires vous présentent les règles, et c’est à vous de jouer !

Dès 8 ans. Durée 1h30.

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

English :

Join us for an evening of fun and games with family and friends.

The librarians will explain the rules, and then it’s up to you to play!

Ages 8 and up. Duration: 1h30.

