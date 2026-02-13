Bibliothèque du Puy-en-Velay Soirée jeux d’ambiance Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy-en-Velay Soirée jeux d’ambiance Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay mardi 24 mars 2026.
Bibliothèque du Puy-en-Velay Soirée jeux d’ambiance
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 18:00:00
fin : 2026-03-24 20:00:00
Date(s) :
2026-03-24
Venez passer un moment drôle et agréable, en famille ou entre amis, avec cette soirée jeux d’ambiance.
Les bibliothécaires vous présentent les règles, et c’est à vous de jouer !
Dès 8 ans. Durée 2h.
.
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for an evening of fun and games with family and friends.
The librarians will explain the rules, and then it’s up to you to play!
Ages 8 and up. Duration: 2 hours.
L’événement Bibliothèque du Puy-en-Velay Soirée jeux d’ambiance Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay