Bibliothèque du Puy Histoires pour petites oreilles Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Plongez dans les et dans la vie des animaux sauvages grâce au kamishibaï, petit théâtre de papier originaire du Japon.

Dès 4 ans, durée 45 min.

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

English :

Immerse yourself in the lives of wild animals using kamishibai, a small paper theater originally from Japan.

From age 4, duration: 45 min.

