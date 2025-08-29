Bibliothèque du Puy Malle aux histoires Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Début : Vendredi 2025-08-29 10:30:00

fin : 2025-08-29

2025-08-29

Un moment de partage autour d’histoires et des contes.

Dès 6 ans, durée 45 min.

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

English :

A moment of sharing around stories and tales.

From 6 years, duration 45 min.

German :

Ein gemeinsamer Moment rund um Geschichten und Märchen.

Ab 6 Jahren, Dauer 45 Min.

Italiano :

Un’occasione per condividere storie e racconti.

Da 6 anni, durata 45 min.

Espanol :

Una oportunidad para compartir historias y cuentos.

A partir de 6 años, duración 45 min.

