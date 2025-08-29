Bibliothèque du Puy Malle aux histoires Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : Vendredi 2025-08-29 10:30:00
fin : 2025-08-29
2025-08-29
Un moment de partage autour d’histoires et des contes.
Dès 6 ans, durée 45 min.
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
English :
A moment of sharing around stories and tales.
From 6 years, duration 45 min.
German :
Ein gemeinsamer Moment rund um Geschichten und Märchen.
Ab 6 Jahren, Dauer 45 Min.
Italiano :
Un’occasione per condividere storie e racconti.
Da 6 anni, durata 45 min.
Espanol :
Una oportunidad para compartir historias y cuentos.
A partir de 6 años, duración 45 min.
L’événement Bibliothèque du Puy Malle aux histoires Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay