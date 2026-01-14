Bibliothèque du Puy Malle aux histoires Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy Malle aux histoires Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay mercredi 18 février 2026.
Bibliothèque du Puy Malle aux histoires
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 17:00:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Caprices et compagnie des histoires facétieuses pour enfants sages… ou pas !
Dès 6 ans, durée 45 min.
.
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Caprices et compagnie: mischievous stories for well-behaved children… or not!
From age 6, duration 45 min.
L’événement Bibliothèque du Puy Malle aux histoires Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay