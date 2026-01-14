Bibliothèque du Puy Malle aux histoires Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy Malle aux histoires

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-02-18 17:00:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Caprices et compagnie des histoires facétieuses pour enfants sages… ou pas !

Dès 6 ans, durée 45 min.

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Caprices et compagnie: mischievous stories for well-behaved children… or not!

From age 6, duration 45 min.

