Bibliothèque du Puy Quiz Japon et Pop-culture Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Tu aimes Pokémon, Naruto, Totoro, les sushis, les jeux vidéo ou les samouraïs ? Participe au quiz un jeu par équipes, avec des questions, des défis, des mimes, des épreuves ninja… et un grand final !

Do you like Pokémon, Naruto, Totoro, sushi, video games or samurai? Take part in the quiz: a team game, with questions, challenges, mimes, ninja tests… and a grand finale!

Magst du Pokémon, Naruto, Totoro, Sushi, Videospiele oder Samurai? Mach mit beim Quiz: ein Spiel für Teams mit Fragen, Herausforderungen, Pantomime, Ninja-Prüfungen… und einem großen Finale!

Vi piacciono i Pokémon, Naruto, Totoro, il sushi, i videogiochi o i samurai? Partecipate al quiz: un gioco a squadre con domande, sfide, mimi, prove ninja… e un gran finale!

¿Te gustan Pokémon, Naruto, Totoro, el sushi, los videojuegos o los samuráis? Participa en el quiz: un juego por equipos con preguntas, retos, mimos, pruebas ninja… ¡y un gran final!

